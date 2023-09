كاميرا مثبتة بجسم شرطي أمريكي تظهره وهو يقتل امرأة حامل في سيارة- (فيديو)

ميامي: أظهرت لقطات كاميرا الشرطة تم نشرها مؤخرا لحظة إطلاق النار على امرأة حامل وقتلها على يد الشرطة في ولاية أوهايو الأمريكية.

ونشر قسم شرطة بلدة “بليندون” لقطات على صفحته على موقع فيسبوك تظهر مقتل امرأة تدعى تاكيا يونغ (21 عاما) برصاص أحد عناصر الشرطة.

وفي مقطع الفيديو الذي تم تسجيله يوم 24 آب/ أغسطس، تظهر يونغ في سيارتها خارج متجر “كروجر” للبقالة، حيث اقترب شرطي من جانب السائق من سيارة يونغ وأمرها بالخروج. وعندما سألت يونغ عن السبب، قال الشرطي إنها متهمة بالسرقة من المتجر.

ويظهر صوت يونغ في الفيديو وهي تقول “لم أسرق شيئا”.

وفي هذه اللحظة، يسير شرطي آخر أمام السيارة ويصيح “أخرجي من السيارة”.

وفي مقطع الفيديو، يظهر صوت يونغ وهي تسأل “هل ستطلق علي النار”؟

وبينما كان الشرطي أمام سيارة يونغ وهو يشهر مسدسه، شوهدت يونغ وهي تحرك عجلة القيادة صوب اليمين. وبدأت السيارة في التقدم ببطء، فقام الشرطي بإطلاق النار عبر زجاج السيارة الأمامي ليقتل يونغ.

WARNING: GRAPHIC CONTENT: Ohio police released the video showing an officer fatally shooting a pregnant Black woman in the parking lot of a grocery store that occurred two weeks ago after she refused to exit her car and instead bumped him with her vehicle https://t.co/RYy16AGyR0 pic.twitter.com/TnlCwiYl0P

