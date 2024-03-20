سياسة | دولي | أوروبا

كاميرون: الهدنة في غزة ضرورية لكن توجد مجموعة شروط يجب الوفاء بها

20 - مارس - 2024

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ناخون راتشاسيما، تايلاند: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء إن وقف القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أمر ضروري للسماح بإطلاق سراح “الرهائن” من قطاع غزة لكنه أكد أن هناك حاجة أولا إلى استيفاء الكثير من الشروط من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال كاميرون في مقابلة خلال زيارة لتايلاند “ما يجب أن نحاول القيام به بشكل حاسم هو تحويل هذا التوقف إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.

وأضاف “لن نفعل ذلك إلا إذا تم استيفاء مجموعة كبيرة من الشروط… علينا إخراج قادة حماس من غزة، وعلينا تفكيك البنية التحتية الإرهابية”.

(رويترز)

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  1. يقول عبدو:
    مارس 20, 2024 الساعة 5:20 ص

    بوس عينك يا منافق أبدا لن تهزمو المقاومة مهما طال الزمن ومهما فعلتم،سنة الله في الجهاد للتحرير
    ما ضاع حق وراءه طالب

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