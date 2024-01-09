كاميرون: لدي قلق من احتمالات انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة- (فيديوهات)

لندن: أعرب وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون عن “قلقه” إزاء احتمال انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في حربها ضد غزة.

وقال كاميرون إن لديه مخاوف “بالطبع” بشأن الأزمة في غزة لكن إصدار “حكم قانوني” لا يندرج تحت مهام عمله، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء الأسبق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان: “إذا كنت تسألونني إن كنت قلقا من اتخاذ إسرائيل مسلكا قد يكون انتهاكا للقانون الدولي ، نعم، بالطبع أنا قلق بشأن ذلك، ولهذا أستشير محاميي وزارة الخارجية عندما أعطي هذه النصيحة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة”.







British Foreign Secretary, David Cameron, just caught out admitting Israel is committing war crimes in Gaza. Must watch! 👇 pic.twitter.com/pVSLYGnSli — Philip Proudfoot (@PhilipProudfoot) January 9, 2024

‘What’s the government’s views on South Africa’s application to the International Court of Justice under obligations relating to the genocide convention?’@David_Cameron says he ‘doesn’t agree’ with the public hearings Follow live ➡️ https://t.co/v5Z6RST3Pr 📺 Sky 501 pic.twitter.com/VG2yaIY9RH — Sky News (@SkyNews) January 9, 2024

ودعا كاميرون إسرائيل إلى إعادة إمدادات المياه إلى غزة، لكنه رفض الحديث عما إذا كان حرمان السكان المدنيين منها يرقى إلى انتهاك القانون الدولي.

وذكر كاميرون أن حكومة المملكة المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات، التي شنتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ، غير أنه حثها على التصرف في إطار القواعد الدولية.

وأضاف كاميرون أنه رأى أشياء “تبعث على القلق الشديد” تتعلق بالصراع، لكنه لم ينتقد أعمال إسرائيل.

(د ب أ)











