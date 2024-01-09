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كاميرون: لدي قلق من احتمالات انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة- (فيديوهات)

9 - يناير - 2024

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

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لندن: أعرب وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون عن “قلقه” إزاء احتمال انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في حربها ضد غزة.  

وقال كاميرون إن لديه مخاوف “بالطبع” بشأن الأزمة في غزة لكن إصدار “حكم قانوني” لا يندرج تحت مهام عمله، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” اليوم الثلاثاء. 

وقال رئيس الوزراء الأسبق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان: “إذا كنت تسألونني إن كنت قلقا من اتخاذ إسرائيل مسلكا قد يكون انتهاكا للقانون الدولي ، نعم، بالطبع أنا قلق بشأن ذلك، ولهذا أستشير محاميي وزارة الخارجية عندما أعطي هذه النصيحة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة”. 



ودعا كاميرون إسرائيل إلى إعادة إمدادات المياه إلى غزة، لكنه رفض الحديث عما إذا كان حرمان السكان المدنيين منها يرقى إلى انتهاك القانون الدولي. 

وذكر كاميرون أن حكومة المملكة المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات، التي شنتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ، غير أنه حثها على التصرف في إطار القواعد الدولية. 

وأضاف كاميرون أنه رأى أشياء “تبعث على القلق الشديد” تتعلق بالصراع، لكنه لم ينتقد أعمال إسرائيل.

(د ب أ)





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