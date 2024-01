كاميرون: لدي قلق من احتمالات انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة- (فيديوهات)

لندن: أعرب وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون عن “قلقه” إزاء احتمال انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في حربها ضد غزة.

وقال كاميرون إن لديه مخاوف “بالطبع” بشأن الأزمة في غزة لكن إصدار “حكم قانوني” لا يندرج تحت مهام عمله، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء الأسبق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان: “إذا كنت تسألونني إن كنت قلقا من اتخاذ إسرائيل مسلكا قد يكون انتهاكا للقانون الدولي ، نعم، بالطبع أنا قلق بشأن ذلك، ولهذا أستشير محاميي وزارة الخارجية عندما أعطي هذه النصيحة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة”.

