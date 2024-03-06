غانتس يحث سوناك على عدم فرض عقوبات ضد إسرائيل- (صور وبيان)

“القدس العربي”: أفادت القناة 12 العبرية، الأربعاء، بأن الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، حث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على عدم المضي قدما في فرض عقوبات على تل أبيب، بسبب الحرب على قطاع غزة.

وأضافت: “التقى الوزير غانتس مساء اليوم (الأربعاء)، بمستشار الأمن القومي البريطاني تيم بارو في 10 داونينغ ستريت (مقر إقامة ومكتب رئيس الوزراء البريطاني)”.

وتابعت القناة (خاصة): “منتصف اللقاء، حضر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كمفاجأة”.

وأوضحت أن غانتس وسوناك “تحدثا عن الحرب على غزة، وحاول غانتس طمأنته في كل ما يتعلق بعملية (مدينة) رفح (جنوب قطاع غزة) والوضع في رمضان” المنتظر أن يحل في 11 مارس/آذار الجاري.

وأوضح غانتس أن “إسرائيل تتصرف وفقا للقانون الدولي”، و”حث سوناك إلى عدم المضي قدما في نظام العقوبات”، وفق المصدر.

وفي 22 فبراير/شباط قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن لندن تدرس تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا أقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على شن هجوم بري مدمر على رفح.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن قلقه لغياب “تحسن” في قطاع غزة الغارق في أزمة إنسانية بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، وذلك في ختام اجتماع مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.

وقال كاميرون عبر منصة إكس إن “هذا يجب أن يتغير”، مشيرا أيضا إلى أن بريطانيا “تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال وقوع هجوم عسكري في رفح”.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل غانتس رئيس حزب “معسكر الدولة” لندن قادما من واشنطن التي وصلها الأحد، حيث التقى هناك بعدد من المسؤولين بالإدارة الأمريكية بينهم نائبة الرئيس كامالا هاريس، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ووزيري الدفاع لويد أوستن، والخارجية أنتوني بلينكن.

وكشفت زيارة غانتس إلى واشنطن ولندن عن تزايد حدة الخلافات في الحكومة الإسرائيلية، حيث أجرى الزيارتين دون موافقة نتنياهو أو التنسيق معه.

وبناء على ذلك، وجه نتنياهو السفارتين الإسرائيليتين في واشنطن ولندن إلى عدم التعاون مع زيارتي غانتس، وفق إعلام عبري.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أفادت تقارير إعلامية بوجود خلافات عميقة بين نتنياهو وغانتس، تتعلق بكيفية إدارة الحرب، وملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، وخطط اليوم التالي لانتهاء الحرب، وفق تقارير إسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية” لأول مرة منذ تأسيسها في 1948.

(وكالات)