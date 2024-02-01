كاميرون في بيروت يلتقي ميقاتي وبري وقائد الجيش ويشدد على وقف إطلاق النار في غزة والتهدئة بالجنوب

بيروت- “القدس العربي”:

وصل وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون، قبل ظهر الخميس إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في زيارة إلى لبنان يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في إطار جولة تشمل عدداً من الدول العربية.

وقد استهل الوزير البريطاني محادثاته بلقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور نائب وزير خارجية بريطانيا لشؤون الشرق الاوسط طارق أحمد وسفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول وشارك عن الجانب اللبناني الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي.

وتم في خلال الاجتماع البحث في العلاقات اللبنانية البريطانية وفي سبيل إرساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والديبلوماسي المطلوب. وتطرق البحث إلى دور الجيش وسبل دعمه وتقوية قدراته وسبل تعزيز التعاون بينه وبين قوات “اليونيفيل” والسبل الكفيلة بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701.

وأكد رئيس الحكومة “أن لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وأن الدور البريطاني في دعم الجيش أساسي في الدفع بهذا الاتجاه”، وشدد على “أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701، واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل”.

أما وزير خارجية بريطانيا فشدد على “أولوية وقف إطلاق النار في غزة تمهيداً للانتقال إلى المراحل التالية للحل”.

بعدها توجه كاميرون إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وانتقل إلى اليرزة حيث التقى قائد الجيش العماد جوزف عون وتناول البحث الوضع العام في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.

وأعرب أعضاء الوفد الزائر عن دعم بلادهم للجيش في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.

على خط دبلوماسي آخر، زار وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب الذي قال “ناقشنا دور هنغاريا المفترض لعبه لدى رئاستها المقبلة للاتحاد الاوروبي ودعمها للبنان، ولبنان ممتن للمساعدة في تحقيق السلام في الجنوب”.

من جهته، قال سيارتو: “سمعت من الوزير بوحبيب أن لبنان لا يريد أي حرب جنوباً، وأدعو الحكومة اللبنانية للقيام بما يلزم. وأحث المجتمع الدولي على التحرك من أجل تفادي أي نزاع مسلح”.

وأضاف: “نحن قلقون وأن النزاع في الشرق الأوسط يتفاقم ولدى المجتمع الدولي واجب للقيام ما بوسعه لوقف النزاع لأننا قد نكون أمام حرب إقليمية ونريد تفادي أي نزاع عسكري بين لبنان وإسرائيل”.