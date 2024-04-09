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كاميرون: موقف بريطانيا من مبيعات الأسلحة لإسرائيل لم يتغير- (فيديو)

9 - أبريل - 2024

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

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واشنطن: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء إن موقف بلاده من مبيعات الأسلحة لإسرائيل لم يتغير بعد أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره الأمريكي في واشنطن “أحدث تقييم يبقي الوضع لدينا بشأن تراخيص التصدير دون تغيير. وهذا يتوافق مع المشورة التي تلقيتها أنا ووزراء آخرون”.

وتابع “وكما هو الحال دائما، سنواصل مراجعة الموقف”.

وفي الأسبوع الماضي، انضم ثلاثة قضاة كبار سابقين في المملكة المتحدة إلى أكثر من 600 عضو في العمل القانوني لمطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في إبادة جماعية في غزة.

وزودت بريطانيا إسرائيل بما قيمته 42 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) من الأسلحة في عام 2022. 

(رويترز)

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  1. يقول زياد:
    أبريل 9, 2024 الساعة 6:56 م

    نعم ولماذا التغير فانتم قتله قمتم بإنشاء دولكم علي مأسي الشعوب فانتم لا تمتلكون الأخلاق الانسانية تجاه شعوب منطقتنا التي عانت من ظلمكم علي مدار عشرات السنين لكن مهلا فان الغد لنا يا سفاحي عصرنا الحديث

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 10, 2024 الساعة 3:15 م

    عليكم اللعنة يا معشر اللئام المنافقين النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين الذين سرقتم أرض فلسطين منذ 1919 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀

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