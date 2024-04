كاميرون: موقف بريطانيا من مبيعات الأسلحة لإسرائيل لم يتغير- (فيديو)

واشنطن: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء إن موقف بلاده من مبيعات الأسلحة لإسرائيل لم يتغير بعد أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره الأمريكي في واشنطن “أحدث تقييم يبقي الوضع لدينا بشأن تراخيص التصدير دون تغيير. وهذا يتوافق مع المشورة التي تلقيتها أنا ووزراء آخرون”.

وتابع “وكما هو الحال دائما، سنواصل مراجعة الموقف”.

‘The UK’s position on Israel arms sales remains unchanged’, says @David_Cameron

The Foreign sec adds that ‘our position is in line with our international partners and Israel remains a vital defence and security partner to the UK’https://t.co/Q0YzfaEcsh

📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/Nh2SSPOYl8

— Sky News (@SkyNews) April 9, 2024