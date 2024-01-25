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كاميرون يؤكد لنتنياهو الحاجة إلى حل الدولتين.. ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

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لندن: أكد وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحاجة إلى حل الدولتين بعدما رفض نتنياهو مطالب الحلفاء بإقامة دولة فلسطينية.

ودعا كاميرون مجددا، خلال اجتماعهما في مكتب نتنياهو في القدس الأربعاء، إلى “هدنة إنسانية فورية” في غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.

وحث كاميرون إسرائيل على فتح المزيد من نقاط العبور إلى غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى القطاع المحاصر. كما دعا إلى حماية المسعفين والمستشفيات بعد تدميرها في الحرب في غزة بسبب الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما التقى اللورد كاميرون، خلال مهمته الدبلوماسية في الشرق الأوسط، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية.

ويواصل نتنياهو اعتراضه على إقامة دولة فلسطينية رغم دعوات الولايات المتحدة للعمل باتجاه حل الدولتين بعد الحرب. واعتبر الأسبوع الماضي أن الفكرة “ستعرض دولة إسرائيل للخطر”.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، إن اللورد كاميرون كرر دعم المملكة المتحدة لمحاولات إسرائيل لضمان الإفراج عن بقية الأسرى، الذين يعتقد أن عددهم نحو 130 أسيرا ما زالوا محتجزين لدى حماس.

لكن كاميرون أكد لنتنياهو أيضا أن بريطانيا تعتقد أن السلام طويل الأمد يجب أن يستند إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

(د ب أ)

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