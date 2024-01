كاميرون يحض إيران على وقف تسليح جماعة الحوثي في اليمن- (تغريدة)

لندن: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الأربعاء إنه تحدث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وحض طهران على وقف دعم “المتمردين الحوثيين” في اليمن.

وكتب كاميرون الذي يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، على منصة إكس “يجب على إيران أن تتوقف عن تزويد الحوثيين أسلحة ومعلومات استخبارية وأن تستخدم نفوذها لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر”.

وأضاف “يجب على إيران أيضا أن تتوقف عن استخدام الوضع الإقليمي كغطاء للتصرف بشكل متهور وانتهاك سيادة الآخرين. لقد أوضحت ذلك لوزير الخارجية أمير عبد اللهيان”.

Iran must cease supplying the Houthis with weapons and intelligence and use its influence to stop Houthi attacks in the Red Sea.

Iran must also stop using the regional situation as cover to act recklessly and violate others’ sovereignty.

I made this clear to FM @Amirabdolahian

— David Cameron (@David_Cameron) January 17, 2024