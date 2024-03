كاميرون يدعو لتحرك عاجل لمنع المجاعة في غزة- (تغريدة)

لندن: أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الإثنين، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المجاعة في غزة.

جاء ذلك في منشور على منصة “إكس”، تعليقا على تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC) الذي أعدته مؤسسات تابعة للأمم المتحدة.

وقال كاميرون: “الوضع الراهن غير قابل للاستمرار، علينا التحرك عاجلا لمنع المجاعة”.

The findings from @theIPCinfo’s report on famine risk in Gaza are of grave concern and I will carefully review their analysis.

It’s clear the status quo is unsustainable.

We need urgent action now to avoid a famine. https://t.co/Y7xgcGIiwN

