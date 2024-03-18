كاميرون يدعو لتحرك عاجل لمنع المجاعة في غزة- (تغريدة)

لندن: أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الإثنين، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المجاعة في غزة.

جاء ذلك في منشور على منصة “إكس”، تعليقا على تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC) الذي أعدته مؤسسات تابعة للأمم المتحدة.

وقال كاميرون: “الوضع الراهن غير قابل للاستمرار، علينا التحرك عاجلا لمنع المجاعة”.

The findings from @theIPCinfo’s report on famine risk in Gaza are of grave concern and I will carefully review their analysis. It’s clear the status quo is unsustainable. We need urgent action now to avoid a famine. https://t.co/Y7xgcGIiwN — David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2024

وذكر أن بريطانيا تبذل ما بوسعها لضمان دخول مزيد من المساعدات إلى غزة، لافتا أن بلاده أرسلت 750 طنا من المساعدات الغذائية في ديسمبر/ كانون الأول و315 طنا في يناير/ كانون الثاني الفائتين.

وأضاف: “منع مزيد من المساعدات حقيقة، هذا الأمر ينبغي أن يتغير، ثمة حاجة لفتح المزيد من المعابر فترة أطول ولاستعادة الخدمات الصحية و خدمات المياه والصرف الصحي”.

وأوضح أن الوقف الإنساني العاجل للصراع هو أفضل وسيلة لتحقيق الأهداف المذكورة.

وفي وقت سابق الإثنين، أظهر تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC)، أن 70 بالمئة من سكان شمال قطاع غزة، أي نحو 210 آلاف شخص، يواجهون “جوعا كارثيا”.

وأكد التقرير أن جميع سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، في ظل وجود حوالي مليوني نازح في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)