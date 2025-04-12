«كانت مفاجأة»… فرنسي يتلقى رسالة شكر من ترامب بعد أن أهداه قطعة فنية

باريس ـ «القدس العربي»:تلقى ريمي لو فوريستيه، صانع أثاث فرنسي في مدينة Château-Thierry الفرنسية، هذا الأسبوع، رسالة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وذلك بعد أهداه نسخة طبق الأصل من مكتب البيت الأبيض الشهير، حسب ما أفادت صحيفة l’Union الفرنسية المحلية.

بمناسبة الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024، خطرت ببال الحرفي فكرة صنع نسخة طبق الأصل من مكتب «ريزولوت» الشهير، وهو المكتب الرئاسي الذي يتوسط المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وبعد تواصله مع مصممة الديكور الخاصة بميلانيا ترامب، السيدة الأولى، أُبلغ ريمي لو فوريستيه برغبة دونالد ترامب في تلقي هذه المنحوتة. وبالطبع تم تحقيق هذه الرغبة، إذ تم إرسال مكتب «ريزولوت» إلى الولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024.

وكتب دونالد ترامب في رسالته: «أن لطفك وكرمك، بإرسالك هذه النسخة الرائعة من المكتب، يذكرانني بحبنا المشترك للمبادئ التأسيسية لأمريكا والتزامي الراسخ في استعادة عظمتها ومجدها».

منذ عام 1880، مرّ تقريبًا كل رؤساء الولايات المتحدة على مكتب «ريزولوت». وبما أنه رمز للسلطة، حرص ريمي لو فوريستيه على دمج شعارات دونالد ترامب في العمل، كما أوضحت صحيفة l’Union.

وأضاف ترامب في رسالته: «عندما قُدم المكتب كهدية من ملكة إنكلترا إلى الولايات المتحدة قبل نحو 150 عامًا، كان يرمز إلى حسن النية والمجاملة واللطف. واليوم، فإنه يرمز إلى التميز الدبلوماسي ويخلد الصداقة الدائمة بين بلدينا». وختم بالقول: «مع أحرّ التحيات. شكرًا على دعمك وتشجيعك المستمر. هذا يعني الكثير لي ولميلانيا».

وهذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها ريمي لو فوريستيه رسالة من دونالد ترامب، إذ سبق أن تلقى منه رسالة صوتية، مما جعله يندهش عند تلقي الرسالة المكتوبة. وقال لصحيفة l’Union «كانت مفاجأة، لم يُعلِموني بالأمر مسبقًا».

وقد تم تأريخ رسالة ترامب في 19 كانون الثاني/يناير، في إشارة إلى أنها «هدية شخصية وليست من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لأن حفل تنصيب ترامب تم في 20 منه»، حسب ما أشار إليه ريمي لو فوريستيه.

ووفقًا لمعلومات صحيفة l’Union تم تركيب المنحوتة في مقر إقامة عائلة ترامب في مارالاغو، قرب ميامي وهو منتجع ومعلم تاريخي وطني في بالم بيتش، فلوريدا، امتلكه دونالد ترامب منذ 1985، وأصبح العقار مقر إقامته الأساسي منذ 2019.