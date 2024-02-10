كان داعما لفلسطين.. “القتل الرحيم” ينهي حياة رئيس وزراء هولندي سابق- (صور)

أمستردام: ذكرت وسائل إعلام هولندية، الجمعة، أن رئيس وزراء هولندا الأسبق، دريس فان آجت، توفي عن عمر 93 عاما، في منزله في “نيميجن”.

وقال معهده “منتدى الحقوق” نيابة عن أسرته إنه توفي يوم الاثنين الماضي.

وتوفي هو وزوجته يوجيني فان آجت-كريكلبرج، معا على الأرجح، من خلال القتل الرحيم وهو غير قانوني في هولندا، تحت ظروف معينة. وكانت تبلغ 93 عاما. وكانا معا لأكثر من 70 عاما.

وكان فان آجت في حالة صحية سيئة، بعد تعرضه لسكتة دماغية في عام 2019.

وفاة رئيس وزراء هولندا الأسبق "دريس فان أغت" وزوجته "جيني" في آنٍ واحد عن عمر 93 عاماً باستخدام ما يُسمى بـ "القتل الرحيم". pic.twitter.com/ZHuNOJDnlO — Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗 (@GermanosPeter) February 10, 2024

يذكر أن فان آجت وهو ديمقراطي مسيحي، كان رئيس وزراء هولندا، في الفترة من عام 1977 حتى عام 1982، بعد أن تولى منصب وزير العدل لعدة سنوات.

وقضى فان آجت عدة سنوات يشن حملة من أجل حقوق الفلسطينيين وأقام “منتدى الحقوق” لهذا السبب.

وكان ينتقد بشدة سياسة حزبه بشأن إسرائيل، خلال السنوات الأخيرة له، بعد أن ترك الحزب في عام 2021.

هولندا اليوم .. الجمعة 922024 ♦️وفاة رئيس وزراء هولندا الأسبق دريس فان أخت عن عمر يناهز 93 عامًاً يدا بيد مع زوجته: كان من أكبر الداعمين لفلسطين .. (فيديو/صور) التفاصيل هنا👇https://t.co/el6U1kTh5v — Hollandtoday1 (@Hollandtoday11) February 9, 2024

(د ب ا)