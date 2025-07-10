كالاس: اتفقنا مع إسرائيل على خطوات مهمة لتحسين الوضع الإنساني بغزة

بروكسل: أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الخميس، الاتفاق مع إسرائيل على “خطوات مهمة” لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقالت كالاس، في بيان: اتفقنا مع إسرائيل على خطوات مهمة لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

كالاس أوضحت أن الخطوات المتفق عليها تشمل “زيادة كبيرة” في عدد الشاحنات اليومية المحملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية التي تدخل غزة.

وأضافت أنها تشمل أيضا فتح عدة معابر إضافية شمال وجنوب غزة، وإعادة فتح طرق المساعدات بالمعابر البرية على الحدود مع الأردن ومصر.

وكذلك تمكين توزيع الإمدادات الغذائية عبر المخابز والمطابخ العامة في جميع أنحاء قطاع غزة، حسب كالاس.

وأفادت بأن هذه الخطوات ستنفذ “في الأيام المقبلة”، مع التفاهم المشترك على ضرورة إيصال المساعدات على نطاق واسع “مباشرة” إلى الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

(الأناضول)