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كبيرة منسقي الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة: سأعمل على إدخال أكبر كم ممكن من المساعدات

منذ 49 دقيقة

كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ - ا ف ب

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”: قالت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ إنها ستعمل على إدخال أكبر كمّ ممكن من المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

وأضافت، في تصريحات على هامش زيارتها لمحافظة شمال سيناء لتفقد حركة المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أن زيارتها لمصر مهمة للغاية، حيث رأت على الأرض الجهود المصرية لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة.

ولفتت إلى أن مهمتها ضرورية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت أنها أجرت مباحثات مهمة مع سامح شكري ونيفين القباج وزيري الخارجية والتضامن الاجتماعي المصريين، وكذلك مع اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، ومسؤولي الهلال الأحمر المصري.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لها عقب توليها المنصب بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720، لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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