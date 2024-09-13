كبير المحققين مع نتنياهو بتهم فساد يستقيل من الشرطة

القدس: قالت القناة “12” الإسرائيلية، الجمعة، إن كبير المحققين مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تهم فساد، استقال من الشرطة عقب تعيينات جديدة أعلنها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الخميس.

وأوضحت القناة أن “كبير المحققين في ملفات نتنياهو، كورش برنور، قرر التقاعد من الشرطة”.

وذكرت أن “برنور كان رئيسا لفريق التحقيق في الملفين رقم 1000 و2000، اللذين يتهم فيهما رئيس الوزراء نتنياهو بالفساد”.

وأردفت: “أعلن برنور مؤخرا نيته التقاعد من الشرطة، وأعلن تقاعده بالفعل قبل التعيينات الجديدة في الشرطة، والتي أعلنها أمس الخميس وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير”.

وأشارت القناة إلى أنه “خلال التحقيقات مع نتنياهو، قاد برنور وحدة التحقيقات في الاحتيال”.

وقالت: “انضم المحقق برنور إلى الشرطة عام 1996، وعمل ضابط تحقيق، ونقل لاحقا إلى الوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية، حيث شغل منصب رئيس وحدة الجريمة المنظمة”.

وأضافت القناة: “في 2016، تمت ترقية برنور إلى رتبة عميد، وتم تعيينه رئيسا للوحدة الوطنية للتحقيقات في الاحتيال، وهو المنصب الذي أدار فيه التحقيقات ضد نتنياهو”.

وجاءت الاستقالة تزامنا مع إعلان بن غفير، الخميس، سلسلة تعيينات جديدة في قيادة الشرطة لا تشمل برنور.

وعُقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/ أيار 2020، بعد لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة أفيخاي ماندلبليت، مطلع 2020، إثر تحقيقات الشرطة مع نتنياهو شملت الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وما زالت المحكمة تنظر في القضية المرفوعة ضد نتنياهو.

( الأناضول)