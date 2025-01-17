سياسة | دولي

كبير حاخامات روما ينتقد بابا الفاتيكان بسبب تصريحاته حول غزة: سخط انتقائي!

17 - يناير - 2025

الحاخام ريكاردو دي سيني يتحدث مع البابا خلال صلاة بين الأديان في الكولوسيوم بروما، 25 أكتوبر 2022. رويترز

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روما: انتقد كبير الحاخامات في روما، الخميس، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بشدة بسبب تصعيد البابا مؤخراً لانتقاداته للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في خطاب قوي على نحو غير معتاد خلال فعالية سنوية للحوار الكاثوليكي اليهودي.

وقال الحاخام ريكاردو دي سيني، الزعيم الروحي للجالية اليهودية في روما منذ 2001، إن البابا فرنسيس يركز اهتمامه بشكل غير عادل على إسرائيل مقارنة بصراعات عالمية أخرى جارية، بما في ذلك في السودان واليمن وسوريا وإثيوبيا.

وأضاف دي سيني: “السخط الانتقائي… يضعف قوة البابا”.

وتابع: “لا يمكن للبابا أن يقسم العالم إلى أبنائه وأبناء الآخرين، ويجب عليه أن يندد بمعاناة الجميع… هذا هو بالضبط ما لا يفعله البابا”.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح البابا فرنسيس، رئيس الأساقفة في كنيسة الروم الكاثوليك، التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، أكثر صراحة بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي الأسبوع الماضي، وصف الوضع الإنساني في غزة بأنه “خطير ومخز للغاية”.

وتم التوصل، الأربعاء، إلى اتفاق معقد لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس”، ومن المقرر أن يبدأ سريانه يوم الأحد.

وتحسنت العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية وأتباع اليهودية في العقود القليلة الماضية، بعد قرون من العداء.

وتم تنظيم الفعالية أمس في جامعة كاثوليكية للاحتفال باليوم العالمي السادس والثلاثين للحوار الكاثوليكي اليهودي.

(رويترز)

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  1. يقول مراقب محايد:
    يناير 17, 2025 الساعة 7:16 ص

    حملة صهيونية شرسة و حاقدة على قداسة البابا بسبب عدم خضوعه لأوامر نتنياهو و إصراره على قول الحقيقة

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      يناير 20, 2025 الساعة 10:46 ص

      لا قداسة إلا لله الواحد الأحد الفرد الصمد ✌️🇵🇸😎☝️

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