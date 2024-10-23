كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب يقول عنه إنه ينطبق عليه “التعريف العام للفاشي”

واشنطن: تسبب جون كيلي، كبير موظفي البيت الابيض السابق خلال ولاية دونالد ترامب، في إثارة ضجة قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بعد أن قال إن المرشح الجمهوري ينطبق عليه “التعريف العام للفاشي”، وعلق على موقفه من أدولف هتلر.

وقال كيلي لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تصريحات نشرت يوم الثلاثاء: “بالنظر إلى تعريف الفاشية: إنها أيديولوجية وحركة استبدادية يمينية وقومية متطرفة تتميز بزعيم ديكتاتوري واستبداد مركزي وعسكرة وقمع قسري للمعارضة، والإيمان بتسلسل اجتماعي هرمي طبيعي”.

وتابع كيلي، رئيس موظفي البيت الأبيض صاحب أطول فترة خدمة خلال رئاسة ترامب: “بالتأكيد، من خلال تجربتي، فإن هذه هي أنواع الأشياء التي يعتقد أنها ستعمل بشكل أفضل من حيث إدارة أمريكا”.

وأضاف: “بالتأكيد أن الرئيس السابق ينتمي إلى المنطقة اليمينية المتطرفة، ومن المؤكد أنه استبدادي ويعجب بالأشخاص الديكتاتوريين، لقد قال ذلك. لذلك فهو بالتأكيد يقع ضمن التعريف العام للفاشي، بالتأكيد”.

كما أثار كيلي موقف ترامب تجاه هتلر، حيث قال: “لقد علق أكثر من مرة، حيث قال كما تعلمون، إن هتلر قام ببعض الأشياء الجيدة أيضا”، مضيفا أنه يعتقد أن ترامب “يفتقر إلى” معرفة التاريخ.

(د ب أ)