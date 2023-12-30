كتائب الشهيد أبو علي مصطفى في غزة تعلن مقتل أسير لديها بعد محاولة إسرائيلية فاشلة لتحريره- (فيديو)

قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، إن عسكريا إسرائيليا تحتجزه الجبهة في غزة قُتل في ضربة جوية إسرائيلية أدت أيضا إلى إصابة عدد من المحتجزين.

وقال متحدث باسم الكتائب في رسالة صوتية إن الضربة الجوية وقعت بعد محاولة فاشلة من قوة إسرائيلية خاصة لتحرير العسكري.

ولم يقدم المتحدث تفاصيل عن موعد أسر هذا العسكري أو مكان احتجازه في غزة.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية بعد فتح.

تحية كبيرة للرفيق أبو جمال

المتحدث باسم كتائب الشـهـيد أبو علي مصطفى الكتائب أعلنت عبر @AlarabyTV مقتل أسير للاحتلال مان في حوزتها خلال هجوم لقوات الاحتلال #غزة pic.twitter.com/TYk7Ri0V3h — عزالدين أحمد (@IzzadeenAhmad) December 30, 2023

صورة للغنائم (حاسوب محمول ومعلومات وفلاشات من فرقة غزة بجيش الاحتلال) والتي حصلت عليها كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بعد إحباط محاولة تحرير أسير لديها؛ قُتل بنيران جيش الاحتلال pic.twitter.com/l6psRc46Sq — العيّاش🔻 𓂆🇵🇸 (@AlAYASHxs) December 30, 2023

(رويترز)