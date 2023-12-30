سياسة | عربي | فلسطين

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى في غزة تعلن مقتل أسير لديها بعد محاولة إسرائيلية فاشلة لتحريره- (فيديو)

منذ 44 دقيقة

متحدث كتائب الشهيد أبو علي مصطفى- (لقطة شاشة)

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قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، إن عسكريا إسرائيليا تحتجزه الجبهة في غزة قُتل في ضربة جوية إسرائيلية أدت أيضا إلى إصابة عدد من المحتجزين.

وقال متحدث باسم الكتائب في رسالة صوتية إن الضربة الجوية وقعت بعد محاولة فاشلة من قوة إسرائيلية خاصة لتحرير العسكري.

ولم يقدم المتحدث تفاصيل عن موعد أسر هذا العسكري أو مكان احتجازه في غزة.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية بعد فتح.

(رويترز)

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  1. يقول Basem:
    ديسمبر 30, 2023 الساعة 5:20 م

    ناقصه نتانياهو مصايب.

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  2. يقول Fayeq Alnatour:
    ديسمبر 30, 2023 الساعة 5:31 م

    الجبهة الشعبية تاريخها النضالي المشرف،من ايام جورج حبش،وديع حداد،ليلى خالد،ابو علي مصطفى،أحمد سعدات الأسير .

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