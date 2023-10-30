“كتائب القسام” تبث رسالة مصورة لأسيرات إسرائيليات يحملن فيها نتنياهو مسؤولية أحداث 7 أكتوبر- (فيديو)

“القدس العربي”: بثت كتائب عز الدين القسام مقطع فيديو لـ3 من الأسيرات الإسرائيليات لديها، يحملن فيه حكومة نتنياهو مسؤولية ما جرى يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبثت الكتائب مقطع الفيديو عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين.

وقالت أسيرة إسرائيلية في غزة لنتنياهو: “نحن بهذا الوضع بسبب فشلك الذي تسببت به في 7 أكتوبر وأنت ملزم بإطلاق سراحنا جميعا”.

وتابعت: “في 7 أكتوبر لم يكن هناك جيش ولم يأت لنا أحد، وأنت تريد قتلنا جميعا”.

وطالبت نتنياهو بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة الآن وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

في المقابل، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع الفيديو بأنه “دعاية نفسية قاسية” من حماس.

وقال نتنياهو في بيان “أتوجه إلى إيلينا تروبانوف ودانيال ألوني ورامون كيرشت اللواتي اختطفتهن حماس التي ترتكب جرائم حرب… أعانقكن، قلوبنا معكن ومع المختطفين الآخرين”، مؤكدا “نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى وطنهم”.

مستوطِنة صهيونية أسيرة تصرخ وتصيح في فيديو نشره القسام: أعيدونا الآن الآن.. نتنياهو فشل سياسياً وعسكرياً، ونحن نطالبه بإعادة كل الأسرى فوراً، وأول أمس كان هناك مباحثات حول وقف النار والإفراج عن الجميع ولكن نتنياهو تراجع.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/yaQeJEazzP — رضوان الأخرس (@rdooan) October 30, 2023

#شاهد عدد من الأسرى الصهاينة لدى القسام يوجهون رسالة لنتنياهو والحكومة الصهيونية…مبينين صحتهم منيحة وعما يعلفوهم منيح…لعنة الله على الصهاينة كانوا اسرى او عسكر pic.twitter.com/eMJSSrVF1V — AHMAD (@8qLPhsm4pu5pT7g) October 30, 2023

(وكالات)