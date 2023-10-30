سياسة | عربي | فلسطين

“كتائب القسام” تبث رسالة مصورة لأسيرات إسرائيليات يحملن فيها نتنياهو مسؤولية أحداث 7 أكتوبر- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: بثت كتائب عز الدين القسام مقطع فيديو لـ3 من الأسيرات الإسرائيليات لديها، يحملن فيه حكومة نتنياهو مسؤولية ما جرى يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبثت الكتائب مقطع الفيديو عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين.

وقالت أسيرة إسرائيلية في غزة لنتنياهو: “نحن بهذا الوضع بسبب فشلك الذي تسببت به في 7 أكتوبر وأنت ملزم بإطلاق سراحنا جميعا”.

وتابعت: “في 7 أكتوبر لم يكن هناك جيش ولم يأت لنا أحد، وأنت تريد قتلنا جميعا”.

وطالبت نتنياهو بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة الآن وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

في المقابل، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع الفيديو بأنه “دعاية نفسية قاسية” من حماس.

وقال نتنياهو في بيان “أتوجه إلى إيلينا تروبانوف ودانيال ألوني ورامون كيرشت اللواتي اختطفتهن حماس التي ترتكب جرائم حرب… أعانقكن، قلوبنا معكن ومع المختطفين الآخرين”، مؤكدا “نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى وطنهم”.

(وكالات)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    أكتوبر 30, 2023 الساعة 3:04 م

    هذه المرأة تصرخ خوفاً من القتل على يد النتن ياهو !
    ليت حماس أخرجت هذا الفيديو منذ ثلاثة أسابيع !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد

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