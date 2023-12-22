كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف قوة إسرائيلية راجلة وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفها- (فيديو)

غزة: أعلنت كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، الجمعة، أنها قضت على عدد من الجنود الإسرائيليين، وأصابت آخرين، في استهداف لقوات خاصة وآليات عسكرية في مناطق توغلهم المختلفة بقطاع غزة.

وقالت “كتائب القسام”، في بيان: “استهدفنا قوة صهيونية راجلة من 5 جنود في (بلدة) بيت لاهيا، شمالي القطاع، بقذيفة الياسين 105، وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح”.

الله أكبر الآن كتائب القسام تبث مشاهد استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود بقذيفة مضادة للتحصينات والاشتباك معها شمال غرب مدينة بيت لاهيا. #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/SyK6rYsNQP — رضوان الأخرس (@rdooan) December 22, 2023

وأضافت “القسام”، في بيان ثان، أنها “اشتبكت مع قوة صهيونية راجلة شرق مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بعد استهدافها بعبوة ناسفة، موقعة فيها قتلى وجرحى”.

وذكرت في بيان ثالث أنها “استهدفت ناقلة جند بقذيفة الياسين 105، في منطقة المحطة، بمدينة خان يونس”.

وفي بيانين آخرين، أوضحت “القسام” أنها استهدفت “جرافة صهيونية ودبابة عسكرية بقذيفتي الياسين 105، بمدينة خان يونس”.

ومنذ أسابيع، تتوغل القوات البرية الإسرائيلية شمال قطاع غزة، وفي المناطق الشرقية جنوب القطاع، حيث تندلع بشكل مستمر اشتباكات ضارية مع المقاومين الفلسطينيين.

(الأناضول)