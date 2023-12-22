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كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف قوة إسرائيلية راجلة وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفها- (فيديو)

22 - ديسمبر - 2023

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غزة: أعلنت كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، الجمعة، أنها قضت على عدد من الجنود الإسرائيليين، وأصابت آخرين، في استهداف لقوات خاصة وآليات عسكرية في مناطق توغلهم المختلفة بقطاع غزة.

وقالت “كتائب القسام”، في بيان: “استهدفنا قوة صهيونية راجلة من 5 جنود في (بلدة) بيت لاهيا، شمالي القطاع، بقذيفة الياسين 105، وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأضافت “القسام”، في بيان ثان، أنها “اشتبكت مع قوة صهيونية راجلة شرق مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بعد استهدافها بعبوة ناسفة، موقعة فيها قتلى وجرحى”.

وذكرت في بيان ثالث أنها “استهدفت ناقلة جند بقذيفة الياسين 105، في منطقة المحطة، بمدينة خان يونس”.

وفي بيانين آخرين، أوضحت “القسام” أنها استهدفت “جرافة صهيونية ودبابة عسكرية بقذيفتي الياسين 105، بمدينة خان يونس”.

ومنذ أسابيع، تتوغل القوات البرية الإسرائيلية شمال قطاع غزة، وفي المناطق الشرقية جنوب القطاع، حيث تندلع بشكل مستمر اشتباكات ضارية مع المقاومين الفلسطينيين.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 22, 2023 الساعة 6:32 م

    الله ينصركم يا خير جند الله، وهازم عدوكم وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸😫✌️🚀🐒🔥🚀🔥

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  2. يقول محمد:
    ديسمبر 22, 2023 الساعة 8:05 م

    الله لا يردون

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  3. يقول said omrani:
    ديسمبر 22, 2023 الساعة 8:26 م

    لا نامت أعين الجبناء والمطبعين

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  4. يقول زينو الجزائر:
    ديسمبر 22, 2023 الساعة 10:24 م

    المطبعين حتى في اخبار مثل هذه عن المقاومة والتي تثلج الصدور نفتقدهم ونفتقد تعليقاتهم

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  5. يقول abuelabed:
    ديسمبر 23, 2023 الساعة 4:57 ص

    اللهم إنصرهم المجاهدين وثبتهم وسدد رميهم ودمر أعدائهم . أمين

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