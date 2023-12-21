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كتائب القسام تبث مقطعا مصورا لثلاثة محتجزين تقول إنهم قُتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي- (فيديو)

منذ 33 دقيقة

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“القدس العربي”: بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا مصورا ظهر فيه ثلاثة محتجزين إسرائيليين قالت إنهم قُتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي.

وعنونت القسام مقطع الفيديو بعبارة “رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم، لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم”.

وقالت القسام إن كلا من المحتجزين الإسرائيليين إيليا توليدانو، ونك بيزر، ورون شيروان، ثلاثتهم قُتلوا بسلاح جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد الخميس أن تل أبيب “لن توقف” حربها على قطاع غزة حتى “تحقق جميع أهدافها”.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة، نشرها على حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “نقاتل حتى النصر، لن نوقف الحرب حتى نكمل جميع أهدافها، القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن بغزة”.

وادعى أن “أمام حماس خيارين، هما الاستسلام أو الموت”.

وأضاف أنه “لن تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل”.

وأكد نتنياهو مرارا، أن الحرب على غزة لن تتوقف سوى بالقضاء على حركة حماس بغزة، والإفراج عن كافة الأسرى المحتجزين بالقطاع.

ووفق إحصاءات إسرائيلية، أسرت “حماس” نحو 239 شخصا خلال هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

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