“كتائب القسام”: تدمير آليتين إسرائيليتين شرق خانيونس

إسطنبول: أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، فجر الأحد، تدمير آليتين إسرائيليتين شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان صحافي مقتضب على منصة “تلغرام”: “كتائب القسام تدمر آليتين صهيونيتين متوغلتين في منطقة الفراحين شرق خانيونس بقذائف الياسين 105”.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن “مسلحين فلسطينيين استهدفوا القوات الإسرائيلية بصواريخ مضادة للدبابات في جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود في وقت مبكر من صباح الأحد”، حسب ما ذكرت صحيفة جورزاليم بوست العبرية.

وأضافت الصحيفة العبرية أن “الجيش الإسرائيلي رد على مصدر الهجوم”، دون مزيد من التفاصيل.

والسبت، أعلنت كتائب القسام، فقدان 60 أسيرا لإسرائيل في غزة جراء قصف القطاع المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال متحدث الكتائب أبو عبيدة، في بيان نشر على منصاتها: “منذ 7 أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الصهيوني الهمجي على غزة في فقدان أكثر من 60 أسيرا من أسرى العدو (إسرائيل) في غزة”.

وأضاف: “بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبدا بسبب استمرار العدوان الوحشي للاحتلال على غزة”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 29 يوما “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9500 فلسطيني، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 145 فلسطينيا، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت “حماس” أكثر من 1542 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

(الاناضول)