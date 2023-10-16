سياسة | عربي | فلسطين

كتائب القسام ترهن وقف هجماتها الصاروخية بوقف الغارات الإسرائيلية

منذ ساعة واحدة

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غزة: هددت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، بمواصلة هجماتها الصاروخية من قطاع غزة حتى وقف إسرائيل غاراتها، وفق بيان مقتضب لها.

وأعلنت القسام عن قصف مطار “بن غوريون” الإسرائيلي برشقة صاروخية “رداً على جرائم الاحتلال بحق المدنيين” في قطاع غزة.

فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه “لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية في قطاع غزة مقابل إخراج الأجانب”.

ويأتي ذلك في خضم أعنف موجة قتال مستمرة لليوم العاشر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ما خلف استشهاد أكثر من 2750 فلسطينيا ومقتل 1300 إسرائيلي.

(د ب أ)

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