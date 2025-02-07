“كتائب القسام” تشيع جثمان نائب قائدها العام مروان عيسى

غزة: شيعت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، ظهر الجمعة، جثمان مروان عيسى، نائب قائدها العام، الذي قتل خلال الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

وشارك آلاف الفلسطينيين بمراسم التشييع التي انطلقت من مستشفى “شهداء الأقصى” وسط القطاع، حيث نقل الجثمان إلى نادي خدمات مخيم البريج لأداء صلاة الجنازة، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة المخيم.

وردد المشيعون هتافات منددة بالإبادة التي ارتكبتها إسرائيل على مدار أكثر من 15 شهرا، ورفعوا الأعلام الفلسطينية خلال المسيرة.

كتائب القسـ.ـام تشيع نائب قائد أركانها مروان عيسى في مخيم البريج وسط القطاع#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/mZuvF0LJlg — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 7, 2025

وفي 30 يناير/ كانون الثاني المنصرم؛ أعلن أبو عبيدة، متحدث “كتائب القسام”، استشهاد قائد هيئة أركان الكتائب محمد الضيف، وعدد من القادة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أبرزهم نائب القائد مروان عيسى، وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية غازي أبو طماعة، وقائد ركن القوى البشرية رائد ثابت، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة.

وفي 26 مارس/آذار 2024 أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عيسى خلال غارة جوية في قطاع غزة.

وعيسى (58 عاما) هو نائب محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، وولد في غزة عام 1965 لعائلة هُجرت من قرية بيت طيما قرب عسقلان في الأراضي المحتلة عام 1948.

تغطية صحفية: تشييع القائد الكبير بكــتائب الــقســـام مـــروان عـــيســـى في البريج وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/lE8XDRrAgx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 7, 2025

وفي فترة شبابه، كان عيسى رياضيا وصاحب حضور لافت بين أقرانه، وكان أحد أبرز لاعبي فريق نادي خدمات البريج لكرة السلة.

وبتهمة الانضمام لحماس، اعتقله الجيش الإسرائيلي لمدة 5 سنوات خلال الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987.

شارك عيسى مع الشهيد صلاح شحادة، بعد 2000، في إعادة بناء الجناح العسكري لـ”حماس”، ويتردد أنه يتحدث العبرية بطلاقة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

والتحق عيسى بـ”كتائب القسام” منذ تأسيسها، وتقلد مناصب مختلفة إلى أن وصل إلى منصب نائب قائدها العام، خلفا لأحمد الجعبري، الذي اغتالته إسرائيل في 2012.

وفي 2021 انتُخب عضوا في المكتب السياسي لـ”حماس”، وهو من حلقات الوصل بين شقي الحركة السياسي والعسكري، ومن أصحاب البصمة في ملفات عسكرية عدة داخل حماس، أبرزها التصنيع والأسرى الإسرائيليون.

نجا عيسى من عدة محاولات اغتيال، إحداها في 2006، حين كان يشارك في اجتماع حضره الضيف، كما تعرض منزله للقصف مرتين، عامي 2014 و2021، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

يوارى اليوم القائد الشهيد: مروان عيسى الثرى في مخيم البريج وسط قطاع غزة بمشاركة عشرات الآلاف من شعبه، بعد رحلة طويلة من الجهاد والعطاء، لأكثر من 35 عاما.

رحل أبو البراء ولم يكن لدى اسرائيل صورة واحدة له، شأنه شأن القائد محمد الضيف، فقد عاشوا في الظل سنينا، رغم أنهم كانوا يتنقلون… pic.twitter.com/ts7pN5aip4 — محمد النجار 🇵🇸 (@MohmedNajjar88) February 7, 2025

(الأناضول)