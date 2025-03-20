كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية صوب تل أبيب

القاهرة: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس مسؤوليتها عن تنفيذ هجوم صاروخي على تل أبيب في وسط إسرائيل.
وقالت: “قصفنا عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة إم90 ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد ثلاثة مقذوفات تعبر من جنوب قطاع غزة صوب إسرائيل.
وأضاف: “اعترض سلاح الجو الإسرائيلي قذيفة بنجاح، بينما سقطت قذيفتان في منطقة مفتوحة”.
(رويترز)
وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الله ينصر اخواننا في غزة وفلسطين ويثبت اقدامكم ويخزي ويدمر عدوهم ومن يدعمه ماديا ومعنويا.
بعزة الله إن أحرار فلسطين هم الغالبون بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
اللهم عجل بتدمير أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود فلسطين من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم والعمودي وكل أحرار فلسطين الميامين المباركين الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ثقوا بذلك يا أحرار العالم فللقدر كلمته الأولى والأخيرة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀