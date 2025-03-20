كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية صوب تل أبيب

القاهرة: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس مسؤوليتها عن تنفيذ هجوم صاروخي على تل أبيب في وسط إسرائيل.

وقالت: “قصفنا عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة إم90 ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد ثلاثة مقذوفات تعبر من جنوب قطاع غزة صوب إسرائيل.

وأضاف: “اعترض سلاح الجو الإسرائيلي قذيفة بنجاح، بينما سقطت قذيفتان في منطقة مفتوحة”.

(رويترز)