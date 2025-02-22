سياسة | عربي | فلسطين

كتائب القسام تعرض أسلحة غنمتها من جيش الاحتلال- (شاهد)

22 - فبراير - 2025

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“القدس العربي”: عرضت كتائب القسام مجموعة أسلحة غنمتها من جيش الاحتلال وذلك ضمن فعاليات تسليم أسيرين إسرائيليين في رفح جنوب قطاع غزة.

ولا يعرف على وجه الدقة تاريخ اغتنام الأسلحة لكن يعتقد بأنه 7 أكتوبر 2023، مع بدء ما سمتها كتائب القسام عملية طوفان الأقصى.

 

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