كتائب القسام تعرض أسلحة غنمتها من جيش الاحتلال- (شاهد)

“القدس العربي”: عرضت كتائب القسام مجموعة أسلحة غنمتها من جيش الاحتلال وذلك ضمن فعاليات تسليم أسيرين إسرائيليين في رفح جنوب قطاع غزة.
ولا يعرف على وجه الدقة تاريخ اغتنام الأسلحة لكن يعتقد بأنه 7 أكتوبر 2023، مع بدء ما سمتها كتائب القسام عملية طوفان الأقصى.
عرضت المقاومة مجموعة من الأسلحة التي اغتنمتها من الجيش الإسرائيلي في رفح خلال عملية تبادل الأسرى، المدينة التي تردد اسمها أكثر من مرة في المعارك البرية.
غزة تحب أن تذكّر عدوها دائمًا بآلامه وهزائمه. pic.twitter.com/sr4d7uotKF
— Tamer | تامر (@tamerqdh) February 22, 2025