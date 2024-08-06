كتائب القسام تعلن إيقاع قوة مدرعة إسرائيلية في كمين محكم شرق رفح

غزة: أعلنت كتائب القسام-الجناح العسكري لحركة حماس– الثلاثاء، إيقاع قوة مدرعة إسرائيلية في كمين محكم وتدمير ناقلتي جند واستهداف دبابتين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة “إكس” الثلاثاء، إن “مجاهديها تمكنوا من إيقاع قوة مدرعة صهيونية في كمين محكم.. حيث دمروا ناقلتي جند من نوع نمر بعبوة العمل الفدائي وقذيفتي الياسين 105 وبعدها تم استهداف دبابتين من نوع ميركفاه بعبوة أرضية وقذيفة الياسين 105 في شارع جورج بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب القطاع”.

وأشار المنشور إلى رصد هبوط الطيران المروحي للإجلاء، لافتة إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة.

🔴 متابعة صفا| كتائب القسام: تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة مدرعة صهيونية في كمين محكم.. حيث دمر مجاهدونا ناقلتي جند من نوع "نمر" بعبوة العمل الفدائي وقذيفتي "الياسين 105" وبعدها تم استهداف دبابتين من نوع "ميركفاه" بعبوة أرضية وقذيفة "الياسين 105" في شارع جورج بالقرب من مسجد… — وكالة صفا (@SafaPs) August 6, 2024

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا واسعة النطاق على حركة حماس في قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي عقب تنفيذ الأخيرة هجوما عسكريا مباغتا على البلدات الإسرائيلية وقتل واختطاف عدد من الإسرائيليين.

(د ب أ)