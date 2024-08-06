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كتائب القسام تعلن إيقاع قوة مدرعة إسرائيلية في كمين محكم شرق رفح

6 - أغسطس - 2024

عاصر من قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة

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غزة: أعلنت كتائب القسام-الجناح العسكري لحركة حماس– الثلاثاء، إيقاع قوة مدرعة إسرائيلية في كمين محكم وتدمير ناقلتي جند واستهداف دبابتين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة “إكس” الثلاثاء، إن “مجاهديها تمكنوا من إيقاع قوة مدرعة صهيونية في كمين محكم.. حيث دمروا ناقلتي جند من نوع نمر بعبوة العمل الفدائي وقذيفتي الياسين 105 وبعدها تم استهداف دبابتين من نوع ميركفاه بعبوة أرضية وقذيفة الياسين 105 في شارع جورج بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب القطاع”.

وأشار المنشور إلى رصد هبوط الطيران المروحي للإجلاء، لافتة إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا واسعة النطاق على حركة حماس في قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي عقب تنفيذ الأخيرة هجوما عسكريا مباغتا على البلدات الإسرائيلية وقتل واختطاف عدد من الإسرائيليين.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 6, 2024 الساعة 8:46 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود فلسطين من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وألوية صلاح الدين والمجاهدين والشهيد عمر القاسم الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك القذر الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚩🚀

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