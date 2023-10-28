كتائب القسام تعلن استهداف تل أبيب ومستوطنات إسرائيلية بالصواريخ

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه تل أبيب والمستوطنات الحدودية الإسرائيلية اليوم السبت، وسط عمليات برية إسرائيلية باتجاه القطاع المحاصر.

وأضاف الجيش أنه جرى إطلاق الصافرات التحذيرية عدة مرات في المواقع القريبة من الحدود مع القطاع وفي تل أبيب.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المسؤولية عن إطلاق الصواريخ على تل أبيب ومستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.

وقالت في بيان إنها “تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين”.

وقالت في بيان آخر إنها تقصف حشودات عسكرية للاحتلال على حدود القطاع.

(وكالات)