“كتائب القسام” تعلن استهداف جنود إسرائيليين وآليتين عسكريتين شمالي غزة

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، استهدافها جنودا إسرائيليين وآليتين عسكريتين شمالي قطاع غزة.

وقالت “القسام” في بيان، إن مقاتليها استهدفوا ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي “الياسين 105” في منطقة الفالوجا، غرب مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأضافت في بيان منفصل أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة TBG، ومن ثم “الإجهاز عليها من المسافة صفر بالأسلحة المناسبة” في المنطقة ذاتها.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتل ضابطين و3 جنود، وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة وجنوب لبنان، الأربعاء والخميس.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حرب الإبادة على قطاع غزة، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)