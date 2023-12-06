“كتائب القسام” تعلن استهداف 15 آلية إسرائيلية وقنص 6 جنود في غزة

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأربعاء، تدمير 23 آلية عسكرية إسرائيلية كليا وجزئيا، في محاور التوغل شمال وجنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان عبر “تلغرام”: “أحصينا منذ الصباح، تدمير 23 آلية عسكريةً كليا أو جزئيا في محاور القتال بمدينة خان يونس (جنوب) وبيت لاهيا (شمال)، كما أوقع قناصة القسام 6 جنود بين قتيل وجريح”.

وأكدت أن مقاتليها “نسفوا منزلا تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية، كما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهاون”.

كما أطلق مقاتلو القسام، وفق البيان، “رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى أراضينا المحتلة، وخاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، في جميع محاور التوغل في قطاع غزة”.

وبدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، إن أكثر من 10 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة نحو مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل”.

واشتدّت حدة القصف الإسرائيلي في مناطق القطاع، على وقع المعارك مع الفصائل الفلسطينية مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تزامنا مع انتهاء هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيداً، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)