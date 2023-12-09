“كتائب القسام” تعلن الإجهاز على قوتين خاصتين إسرائيليتين في غزة

غزة: أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، الإجهاز على قوتين خاصتين إسرائيليتين بعد وقوعهما في كمينين بقطاع غزة.

ونقل “المركز الفلسطيني للإعلام” عن مصدر قيادي في القــسام قوله، في منشور عبر منصة “إكس” اليوم، إن “قوتين خاصتين إسرائيليتين وقعتا في كمينين داخل حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في غزة، ومقاتلونا تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين وانسحبوا من المكان”.

كما أشارت “كتــائب القســام” إلى استهداف “غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل”، لافتة إلى استهداف “دبابة ميركفاه صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105”.

في السياق، قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، السبت، إن إسرائيل “لا تكترث” لحياة أسراها في غزة، عقب محاولة فاشلة للجيش الإسرائيلي لتحرير الجندي الأسير “ساعر باروخ”، أدت إلى مقتله.

جاء ذلك في بيان للحركة على منصة تلغرام.

وقالت “حماس” إن “ما يتصوّره الاحتلال (الإسرائيلي) عن إمكانية تحرير أسراه بطريق القيام بمغامرات غير محسوبة، يؤكّد مجددا أنه لا يكترث لحياة الأسرى الصهاينة في غزة”.

وأضافت أن “إفشال كتائب القسام محاولة جيش الاحتلال الإرهابي، الوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة لديها، وإيقاع قوات الاحتلال المتقدّمة بين قتيل وجريح، يؤكّد بسالة ويقظة مقاومتنا الباسلة”.

وأكدت حماس إصرارها على المُضيّ في طريق “إفشال كل خطط (الجيش الإسرائيلي) وأهدافه في قطاع غزة”.

من ناحيتها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في تدوينة على منصة تلغرام: “استهدفنا آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفتي تاندوم، وكان يحتمي بها عدد من الجنود، وحققنا فيهم إصابات مباشرة في محور الشيخ رضوان، غربي (مدينة) غزة”.

ومساء الجمعة، أعلنت “كتائب القسام” تدمير مقاتليها 21 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في قطاع غزة.

والخميس، أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام تمكنهم من استهداف 335 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء المعارك البرية بقطاع غزة.

(وكالات)