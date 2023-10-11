“كتائب القسام” تعلن الإفراج عن امرأة إسرائيلية وطفليها- (فيديو)

غزة: نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر إخلاء سبيل امرأة إسرائيلية وطفليها بعد احتجازهم في قطاع غزة لأيام. وأظهر المقطع المرأة الإسرائيلية وهي تجتاز مع طفليها السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، يرافقهم مسلحون من القسام.

وترك رجال المقاومة من كتائب القسام المرأة الإسرائيلية تدخل إلى السياج قبل أن يعودوا باتجاه غزة، بحسب المقطع القصير. وشنت حماس يوم السبت هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم “طوفان الأقصى” بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وعقب ذلك أعلنت حماس عن أسر عشرات الإسرائيليين بينهم ضباط وجنود واقتيادهم إلى قطاع غزة.

(وكالات)