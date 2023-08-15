كتائب القسام تعلن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة- (فيديو)

غزة: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الثلاثاء، الاستيلاء على طائرة إسرائيلية مسيرة شرق غزة.

وقال بيان صادر عن الكتائب إن الاستيلاء على الطائرة الإسرائيلية من نوع (أوربيتر K1) تم أمس الإثنين، بينما كانت في مهمة “استطلاع معادية” فوق أجواء شرق غزة، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي بشأن فقدان أو سقوط طائرة مسيرة في أجواء قطاع غزة.

#شاهد كتائب القسام تستولي على طائرة صهيونية مُسيَّرة من نوع "أوربيتر K1" كانت في مهمة استطلاع شرق غزة. لمتابعة آخر الأخبار عبر قناة نيو برس على تيلجرام https://t.co/6BCL5wfFPS pic.twitter.com/P6CySlisIP — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) August 15, 2023

في هذه الأثناء، أعلنت “كتيبة العياش” المسلحة في الضفة الغربية عن إطلاق صاروخ “قسام 1” باتجاه مستوطنة “شاكيد” الإسرائيلية قرب جنين.

وذكرت الكتيبة المحسوبة على حماس، في بيان، أن “إطلاق الصاروخ يأتي ردا على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا وثأرا لدماء شهدائنا التي هي وقود جهادنا واستمرارا لعملية الاعداد والتطوير المستمر”.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن هذه المرة السادسة التي تُطلق فيها “كتيبة العياش” صواريخ محلية الصنع باتجاه مستوطنات إسرائيلية محاذية لجنين، وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في احتمال إطلاق صاروخ من جنين.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن محاولات إطلاق قذائف صاروخية من جنين تشهد تحسنا مستمرا بما في ذلك نوعية المواد المستخدمة بالقذائف والوصول لمسافة أكبر.

(د ب أ)