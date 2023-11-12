 “كتائب القسام” تعلن تدمير 4 آليات إسرائيلية في شمال غزة

غزة: أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، تدمير أربع آليات إسرائيلية في شمال قطاع غزة، واستهداف قوة مشاة في خانيونس.

وقالت الكتائب في سلسلة بيانات عبر حسابها في تلغرام: “دمرنا ثلاث دبابات صهيونية في محور جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105”.

وأشارت إلى تدمير “ناقلة جند صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105” معلنة أن عناصرها استهدفوا “قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة خزاعة شرقي خانيونس وحققت فيها إصابة مباشرة”.

وكان الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قد كشف في كلمة صوتية أمس السبت، عن تدمير 160 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء العدوان البري الإسرائيلي.

(د ب أ)