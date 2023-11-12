سياسة | عربي | فلسطين

 “كتائب القسام” تعلن تدمير 4 آليات إسرائيلية في شمال غزة

12 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
1

غزة: أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد،  تدمير أربع آليات إسرائيلية في شمال قطاع غزة، واستهداف قوة مشاة في خانيونس.

وقالت الكتائب في سلسلة بيانات عبر حسابها في تلغرام: “دمرنا ثلاث دبابات صهيونية في محور جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105”.

وأشارت إلى تدمير “ناقلة جند صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105” معلنة أن عناصرها استهدفوا “قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة خزاعة شرقي خانيونس وحققت فيها إصابة مباشرة”.

وكان الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قد كشف في كلمة صوتية أمس السبت، عن تدمير 160 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء العدوان البري الإسرائيلي.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    نوفمبر 12, 2023 الساعة 10:47 ص

    هذه هي السياسة الحقيقيّة التي تصنع السّلام القويّ العادل: الميدان…لا تصريحات فلان وعلان وهو جالس على كرسيّ من جلد ناعم وخيزران.كلما تآكل العدوّ في العدّة والجنود اقتربنا من السّلام الموعود في فلسطين؛ أرض الآباء والأجداد.قاتلوهم؛ قاتلهم الله القويّ الشديد حتى يرعووا عن عدوانهم الموؤد.وتذكّروا أيّها المجاهدون أنّ نصركم بإذن الله الرشيد؛ سيرسم عصر تعدد الأقطاب بإزاحة الإمبرياليّة الأمريكيّة عن كرسيّها المائل نحو الهبوط لا الصعود.
    ففي غزّة سيوضع الأساس العبقريّ للسّلام العالميّ الجديد.وهو ما لايصدّقه العملاء حتى يبزغ منيرًا كهلال العيد.

    رد

أخبار ذات صلة

ملك الأردن ورئيس فرنسا يحذران من تبعات اجتياح إسرائيلي لرفح- (صور وبيان)
منذ 19 ساعة
الجزائر وجنوب أفريقيا تبرزان تكامل جهودهما في حماية الفلسطينيين.. ودعم تركي- إيراني للتحركات الجزائرية بمجلس الأمن
منذ 23 ساعة
استخبارات إسرائيل: حتى لو هزمنا حكم “حماس” فإنها ستبقى كمنظمة
منذ 23 ساعة
مسؤول استخباراتي سابق: السنوار مبدئي وسيقاتل حتى الشهادة.. لن يغادر غزة أو يهرب إلى مصر
16 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية