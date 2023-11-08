كتائب القسام تعلن تدمير 8 آليات إسرائيلية شمال غزة

غزة: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، تدمير 8 آليات إسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب القسام في بيان: “دمرنا أربع دبابات وناقلة جند صهيونية شمال دوار التوام بقذائف الياسين 105”.

كما أشارت إلى تدمير دبابتين إسرائيلتين جنوب غرب مدينة غزة بقذيفتي “الياسين 105” ودبابة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها.

بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت بـ”قذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي عددا من الآليات المدرعة للعدو في محور غرب غزة”.

وأكدت سرايا القدس في بيان “تدمير إحدى الآليات ووجود إصابات محققة في صفوف العدو”.

(د ب أ)