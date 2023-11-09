بينها دبابتان.. “كتائب القسام” تعلن تدمير 6 آليات عسكرية إسرائيلية والإجهاز على قوة راجلة شمالي غزة- (فيديو)

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، تدمير ست آليات إسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وقالت “كتائب القسام”، في منشور اليوم أورده “المركز الفلسطيني للإعلام” على منصة “إكس”، “دمرنا ثلاث آليات وجرافة صهيونيةً على أطراف مخيم الشاطئ بقذائف “الياسين 105”.

كما أشارت إلى تدمير دبابتين إسرائيليتين في منطقة التوام وشمال الشيخ رضوان بقذيفتي “الياسين 105”.

وقالت كتائب القسام، في منشور آخر أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) “أوقعنا قوة صهيونية راجلة بكمين محكم في جحر الديك واستهدفناها بقذيفة أفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر”.

كان الناطق باسم “القسام” المكنى أبو عبيدة كشف في كلمة مصورة أمس الأربعاء، عن تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرًا كليًا أو جزئيًا وإخراجها عن الخدمة، منذ بدء العدوان البري الإسرائيلي.

ملاحم.. الآن كتائب القسام تعرض مشاهد لمجاهديها أثناء تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في محوري شمال وجنوب مدينة غزة وتدميرهم عدداً من آليات الاحتلال.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/vcgFOvBFdh — رضوان الأخرس (@rdooan) November 8, 2023

بدورها، قالت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت “تجمعا لآليات العدو المتوغلة غرب مجمع أنصار غربي مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون”.

وأشارت سرايا القدس، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصة إكس، إلى “قصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية”.

( د ب أ )