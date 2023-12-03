“كتائب القسام” تعلن تفجير حقل ألغام ونفق مفخخ في قوتين لجيش الاحتلال في غزة

إسطنبول: أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد، ضرب أهداف إسرائيلية في قطاع غزة وقصف مستوطنتي “عسقلان” و”أفيشالوم” جنوبي إسرائيل.
وقالت “القسام”، في بيانات متفرقة على منصة تيليغرام: “تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود، وبعدها تم الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة من نقطة صفر، شمال شرق مدينة خانيونس” جنوبي قطاع غزة.
كما أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتين إسرائيليتين “جنوب وشرق بيت لاهيا (شمال) بقذيفة الياسين 105”.
وأضافت: “تمكن مجاهدو القسام من تفجير نفق مفخخ بقوة صهيونية راجلة في حي الشيخ رضوان، بمدينة غزة (شمال)، وأوقعوا فيها إصابات محققة، ومن ثم استهدفوا قوات النجدة بقذائف الهاون”.
وأوضحت “القسام” أنها قصفت مستوطنتي “عسقلان” و”أفيشالوم” جنوبي إسرائيل، “برشقة صاروخية، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.
وحتى الساعة 15:38 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن بيانات “القسام”.
ولا ينشر الجيش الإسرائيلي إجمالي قتلاه منذ بدء عملياته البرية بغزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنه ينشر الحصيلة منذ السابع من ذلك الشهر، وبلغت حتى صباح الأحد 398 قتيلا.
(الأناضول)
اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وأنصرهم علي الصهاينة أالمجرمين .
ونجد المقاومة الفلسطينية الشجاعة تنزل بالعدو الصهيوني الخسائر الفادحة في جنوده والياته العسكرية بالرغم من الإمكانيات المتواضعة وتأمر قوي الشر عليهم ومعهم حكام العرب المتصهينين…
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار فلسطين الميامين المباركين الشهداء والصديقين الذين سيسحقون جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر سحقا ومحقا، والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا 🇵🇸🤕✌️
اثلجتم قلوب شعوب الأمة الاحرار والعالم بأسره .
معركة بدر تعيد نفسها الآن في هذا التاريخ
فرسان الأقصى اشداء ما شاء الله تعالى وتبارك . ويل لجيش الجبناء .
أعانكم الله ياأهل فلسطين وكل قطرة دم تسقط على أرض غزة هي مقاومة وترعب الإحتلال الصهيوني .؟النصر للمقاومة بإذن اله فالله ولي الذين آمنوا . والرحمة على الشهداء والشفاء للجرحى والصبر لللشعب الفلسطيني حتى يتحقق النصر وتحرير الإقصى من يد الصهاينة …….