“كتائب القسام” تعلن تفجير فتحة نفق بعدد من جنود الاحتلال جنوبي غزة

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس ، اليوم الأربعاء ، تفجير فتحة نفق بعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي ووقوعهم بين قتيل وجريح في جنوبي غزة .

وقالت “القسام” ، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا ) عبر منصة “إكس” اليوم : “تمكن مجاهدونا من تفخيخ عين نفق شرق مدينة خان يونس ، وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

🔴متابعة صفا| كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من تفخيخ عين نفق شرق مدينة خانيونس وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح — وكالة صفا (@SafaPs) December 20, 2023

(وكالات)