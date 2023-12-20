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“كتائب القسام” تعلن تفجير فتحة نفق بعدد من جنود الاحتلال جنوبي غزة

منذ ساعتين

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غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس ، اليوم الأربعاء ، تفجير فتحة نفق بعدد من جنود  الاحتلال الإسرائيلي ووقوعهم بين قتيل وجريح  في جنوبي غزة .

وقالت “القسام” ، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا ) عبر منصة “إكس” اليوم : “تمكن مجاهدونا من تفخيخ عين نفق شرق مدينة خان يونس ، وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

(وكالات)

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