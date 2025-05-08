“كتائب القسام” تعلن عن اشتباكات “ضارية” مع قوات إسرائيلية في رفح

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الذراع المسلح لحركة “حماس”، الخميس، أن مقاتليها يخوضون “اشتباكات ضارية” مع قوات للاحتلال الإسرائيلي متوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت “كتائب القسام” في بيان عبر تلغرام: “نخوض اشتباكات ضارية من مسافة الصفر مع جنود وآليات العدو في منطقة التوغل بحي الجنينة شرق مدينة رفح”.

وحتى الساعة 14:40 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول ما أعلنته “كتائب القسام”، كما لم تقدم الأخيرة تفاصيل إضافية.

وتأتي الاشتباكات في إطار تصدي “القسام” للتوغل الإسرائيلي، في وقت تواصل فيه تل أبيب بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومطلع مارس/آذار انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الأول 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

(وكالات)