“كتائب القسام” تعلن قتل وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين شمال غزة

غزة: أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم السبت، قتل وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات شمال قطاع غزة.

🔴متابعة صفا| كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس مع قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، استخدموا خلالها عبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع وقذائف "TBG" المضادة للأفراد والتحصينات، وأوقعوا خلالها عددًا كبيرًا من… — وكالة صفا (@SafaPs) December 23, 2023

وقالت “القسام”، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا) عبر منصة “إكس”، اليوم ، إن “مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية، منذ أمس، مع قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة جباليا البلد، شمال قطاع غزة، استخدموا خلالها عبوات العمل الفدائي وقذائف “الياسين 105” المضادة للدروع وقذائف “تي بي جي” المضادة للأفراد والتحصينات”.

وأكدت :”تمكّن مجاهدونا قبل قليل في منطقة جحر الديك، وسط قطاع غزة، من تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية خاصة واستهداف قوات النجدة التابعة لها بقذائف الهاون من العيار الثقيل وأوقعوهم جميعًا بين قتيل وجريح”.

وأشارت إلى “إيقاع عدد كبير من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح وما زالت الاشتباكات مستمرة”.

بدورها ، قالت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، إنها رصدت “توغلاً محدوداً لآليات الاحتلال على الحافة، شرق رفح، وقصفناها بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل وأصبناها إصابات مباشرة ومحققة”.

( د ب أ)