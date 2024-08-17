سياسة | عربي | فلسطين

كتائب القسام تعلن قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في شمال غزة

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

غزة:  أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس اليوم، السبت، تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في سيارتين عسكريتين إسرائيليين والاشتباك مع جنود ما أدى إلى وقوعهم بين قتيل وجريح بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وقالت القسام ، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا ) على منصة إكس اليوم :”تمكن مجاهدونا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في جيبين لقوات العدو والاشتباك مع من تبقى من الجنود بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة”.

وأضافت :”رصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء”.

وأفادت تقارير إسرائيلية بحدث “أمني صعب” للجنود الإسرائيليين في قطاع غزة أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم ، مشيرة إلى سقوط 11 جنديا بين قتيل وجريح.

( وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

حماس: ندعو العالم والأمم المتحدة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين 
منذ 35 دقيقة
فلسطين: تسجيل إصابة ينذر بمئات أخرى غير مكتشفة لفلسطين
منذ ساعتين
صحة غزة: 40 ألفا و74 شهيدا ضحايا العدوان الإسرائيلي 
منذ ساعتين
هآرتس: السنوار لن يستسلم والحرب وإيقافها بيد نتنياهو… أين الأسرة الدولية؟
منذ 24 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية