 “كتائب القسام” تعلن قتل وجرح أفراد قوتين إسرائيليتين في رفح

غزة: أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الخميس، قتل وجرح أفراد قوتين إسرائيليتين في رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت “القسام”، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، على منصة إكس، اليوم، إنه “بعد عودتهم من عقدهم القتالية… أبلغ مجاهدونا عن استدراج قوتين صهيونيتين إلى نفقين وتفجيرهما بأفراد القوتين فور نزولهم داخلهما، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة”.

🔴 متابعة صفا| كتائب القسام: بعد عودتهم من عقدهم القتالية.. أبلغ مجاهدونا عن استدراج قوتين صهيونيتين إلى نفقين وتفجيرهما بأفراد القوتين فور نزولهم داخلهما وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة — وكالة صفا (@SafaPs) July 25, 2024

وأعلنت “القسام” تمكّن مجاهديها من قنص جندي إسرائيلي ببندقية الغول، في منطقة الزنة، شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت الوكالة أشارت إلى إطلاق القوات الإسرائيلية القنابل الدخانية في المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة .

( د ب أ )