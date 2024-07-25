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 “كتائب القسام” تعلن قتل وجرح أفراد قوتين إسرائيليتين في رفح

25 - يوليو - 2024

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غزة: أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الخميس، قتل وجرح أفراد قوتين إسرائيليتين في  رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت “القسام”، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، على منصة إكس، اليوم، إنه “بعد عودتهم من عقدهم القتالية… أبلغ مجاهدونا عن استدراج قوتين صهيونيتين إلى نفقين وتفجيرهما بأفراد القوتين فور نزولهم داخلهما، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة”.

وأعلنت “القسام” تمكّن مجاهديها من قنص جندي إسرائيلي ببندقية الغول، في منطقة الزنة، شرقي مدينة  خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت الوكالة أشارت إلى إطلاق القوات الإسرائيلية القنابل الدخانية في المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة .

( د ب أ )

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 25, 2024 الساعة 12:03 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار فلسطين الأسود والفهود والنمور والذئاب الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸😃👍🚀🐒🚀

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