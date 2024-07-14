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كتائب القسام تعلن قتل وجرح قوة إسرائيلية خاصة شرق رفح- (تدوينة)

14 - يوليو - 2024

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غزة: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” الأحد قتل وجرح قوة إسرائيلية خاصة تسللت داخل شاحنة مساعدات شرق رفح في جنوب غزة.

وقالت القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة إكس الأحد: “تمكن مجاهدونا من رصد قوة صهيونية خاصة تسللت متخفية داخل شاحنة مساعدات وعند وصولها إلى مفترق المشروع شرق رفح ودخولها أحد المنازل قام مجاهدونا بالاشتباك المباشر معهم من مسافة الصفر بالأسلحة الخفيفة وقذائف الأفراد وإيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح”.

بدوره، أكد الناطق باسم حركة حماس جهاد طه أن “الرواية الإعلامية الإسرائيلية حول استهداف محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة عارية عن الصحة”.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن طه قوله إن “هدف الرواية التبرير والتغطية على المجزرة التي ارتكبت في منطقة المواصي بخان يونس”.

وأضاف أن “المفاوضات تصطدم منذ أيام بالتعنت الإسرائيلي والإصرار على وضع شروط جديدة خارج المقترح الذي تم التوافق عليه”.

(د ب أ)

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  1. يقول صقر قريش:
    يوليو 14, 2024 الساعة 1:00 م

    لاحقوهم والعنو ابو أبوهم.

    رد

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