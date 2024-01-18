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كتائب القسام تعلن قتل وجرح 30 جنديا إسرائيليا بعد تفجير منزل جنوب غزة- (تغريدة)

منذ 7 دقائق

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غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس ، اليوم الخميس ، قتل وجرح 30 جنديا إسرائيليا بعد تفجير منزل جنوب قطاع غزة .

وقالت القسام ، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا) عبر منصة “إكس” اليوم ، إنه “بعد عودتهم من خطوط القتال… أكد مجاهدونا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية راجلة مكونة من 30  جندياً بعد استدراجهم للمنزل”.

وأضافت :”وفور دخولهم للمكان تم نسفه بالكامل وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة “.

وأشارت إلى “استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة ” تي بي جي” مضادة للتحصينات وإيقاع  خمسة  قتلى من أفرادها شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع”.

وكشفت عن أن “مجاهديها تمكنوا من استهداف دبابتين من نوع “ميركفاه” وجرافة عسكرية من نوع “D9″  بقذائف الياسين 105 في منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس”.

( د ب أ )

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