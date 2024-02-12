القسام تعلن قتل 10 جنود إسرائيليين شرق خان يونس وإصابة 9 جنود خلال الساعات الـ24 الماضية- (بيان)

غزة: أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الذراع المسلح لحركة “حماس”، الاثنين، أن عناصرها قتلوا 10 جنود إسرائيليين في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بيان، إن عناصرها “تمكنوا من الإجهاز على 10 من جنود الاحتلال من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس”.

فيما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في مناطق مختلفة من قطاع غزة ضمن هجومها البري، الذي بدأ في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إصابة 9 جنود خلال الساعات الـ24 الماضية، في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة جرحاه إلى 2864 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

בנוסף, שני לוחמים מיחידת מגלן, חטיבת הקומנדו נפצעו באורח קשה בקרב בדרום רצועת עזה. בנוסף, חייל מילואים ממפקדת ׳עוצבת בני-אור׳ (460) נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בדרום הארץ. החיילים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 12, 2024

واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة عبر موقعه الرسمي، فقد ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلى 2864، ارتفاعا من2855 يوم أمس الأحد.

وأشار الجيش إلى أن “434 أصيبوا بجروح خطيرة، و764 بجروح متوسطة، و1684 بجروح طفيفة”.

وبذلك يكون 9 جنود أصيبوا منذ يوم أمس.

وأشار إلى أن من بين تلك الحصيلة، 1326 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وأوضح أن “268 أصيبوا بجروح خطيرة، و442 بجروح متوسطة، و616 بجروح طفيفة”.

واستنادا إلى معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن “344 جنود وضباط ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 30 بحالة خطيرة، و227 متوسطة، و87 طفيفة”.

وفي أحدث إحصائية، أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 566، بينهم 229 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر نفسه.

ومنذ 129 يوما، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الاثنين “28 ألفا و340 شهيدا و67 ألفا و984 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم إبادة لأول مرة منذ تأسيسها.

(الأناضول)