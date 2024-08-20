سياسة | عربي | فلسطين

كتائب القسام تعلن قتل 3 جنود من قوة إسرائيلية خاصة في رفح

منذ 39 دقيقة

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غزة: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، قتل ثلاثة جنود من قوة إسرائيلية خاصة غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان: “تمكن مجاهدونا فجر أمس الاثنين من الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة من نقطة الصفر بالقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة وأكدوا قتل ثلاثة منهم في منطقة كندا بحي تل السلطان غربي مدينة رفح”.

وأشارت القسام إلى أن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال “استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة تي بي جي بجوار مدرسة القادسية، واستهداف قوة صهيونية أخرى متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة تي بي جي  وقذيفة أفراد في المخيم الغربي بحي تل السلطان غرب مدينة رفح”.

ووفق القسام، “أبلغ مجاهدونا عن تمكنهم من استهداف دبابة ميركافاه بقذيفة الياسين 105 بجوار جامعة القدس المفتوحة في حي تل السلطان”.

(د ب أ)

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