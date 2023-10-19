غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، الخميس، أنها قصفت مدينة تل أبيب الإسرائيلية بالصواريخ “ردا على استهداف المدنيين” في قطاع غزة.

وقالت “كتائب عز الدين القسام” في بيان مقتضب، إنها “قصف تل أبيب بالصواريخ، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

عاجل | كتائب القـ.سام: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي: تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب pic.twitter.com/DXzaO8UnVc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2023



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية الدائرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 3785 شهيدا، بينهم 1524 طفلا و1000 سيدة و120 مسنا.

فيما بلغ عدد المصابين 12493 شخصا، منهم 3983 طفلا و3300 سيدة، وفقا لبيان صدر عن الوزارة الفلسطينية.

ولليوم الثالث عشر تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

(وكالات)