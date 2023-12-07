“كتائب القسام” تعلن قنص جنديين إسرائيليين جنوب قطاع غزة

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، الخميس، قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فضلا عن تدمير 79 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ72 ساعة الأخيرة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب على منصة “تلغرام” إن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، في ثالث عملية قنص خلال 24 ساعة.

وذكرت في بيان آخر أنه “خلال الـ 72 ساعة الأخيرة تمكن مجاهدو القسام من تدمير 79 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيا فقط في محاور التوغل في مدينة غزة”.

وأفادت أيضا بتمكن مقاتليها من “تفخيخ عين نفق في منطقة الشيخ رضوان (شمال مدينة غزة) وتفجيره فور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق” مما أوقع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق أعلنت “كتائب القسام” ، أن مقاتليها قنصوا جنديين إسرائيليين جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيانات منفصلة نشرتها على تليغرام، إن مقاتليها “تمكنوا من قنص جنديين صهيونيين ببندقية الغول القسامية شمال شرق مدينة خان يونس”.

وأضافت أن مقاتليها “تمكنوا من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود صهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح والاستيلاء على روبوت كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خان يونس”.

وقالت إن مقاتليها “استهدفوا دبابتين صهيونيتين في محور شرق مدينة خان يونس بقذائف (الياسين 1)”.

وأشارت إلى أنها “استهدفت دبابة ميركفاه صهيونية في محور شمال مدينة خان يونس بعبوة العمل الفدائي”.

وذكرت أنها ” قصفت تحشدات قوات العدو المتوغلة في محوري شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون”.

وفي شمال وادي غزة الذي يطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكانه التوجه نحو الجنوب قالت الكتائب، إنها “استهدفت غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم”.

واشتدّت حدة القصف الإسرائيلي في مناطق القطاع، على وقع المعارك مع الفصائل الفلسطينية مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تزامنا مع انتهاء هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وأقر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال مؤتمر صحافي مشترك، الثلاثاء، جمعه بنتنياهو والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، بدفع “أثمان باهظة جدا” منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(وكالات)