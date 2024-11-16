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كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي بالاشتراك مع فصيل آخر في مدينة غزة- (فيديو)

16 - نوفمبر - 2024

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غزة: أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، السبت، قنص عسكري إسرائيلي بعملية مشتركة مع فصيل فلسطيني، جنوب شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام، في بيان: “قنص جندي صهيوني بالاشتراك مع كتائب الأنصار (الجناح المسلح لحركة الأحرار الفلسطينية) جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.

وتتوصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل المختلفة من القطاع.

(الأناضول)

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