كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي بالاشتراك مع فصيل آخر في مدينة غزة- (فيديو)

غزة: أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، السبت، قنص عسكري إسرائيلي بعملية مشتركة مع فصيل فلسطيني، جنوب شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام، في بيان: “قنص جندي صهيوني بالاشتراك مع كتائب الأنصار (الجناح المسلح لحركة الأحرار الفلسطينية) جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.

وتتوصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل المختلفة من القطاع.

💠 القسام مستمر بقطف رؤوس جنود العدو 🎯

كتائب القسام 🇵🇸 تعرض مشاهد لقنص جندي صهيوني بالاشتراك مع كتائب الأنصار جنوب حي الزيتون بمدينة غزة. 🔹 يرصد مقاتلوا القسام جنديين صهيونيين فوق أحد المباني في حي الزيتون في لواء غزة.

🔹 البندقية المستخدمة في عملية القنص هي بندقية الغول Mk.2… pic.twitter.com/4JogflpnAd — نشّاب | Nashab 🇯🇴 (@Nashab_32) November 16, 2024

(الأناضول)