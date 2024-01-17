“كتائب القسام” تعلن قنص وقتل 11 جنديا إسرائيليا وتدمير 8 آليات وسط غزة

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، قنص وقتل 11 جنديا وتدمير 8 آليات وسط قطاع غزة.

وقالت “كتائب القسام”، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصة “إكس” اليوم، إنه “بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في مخيم المغازي وسط قطاع غزة أكدوا تدمير ست دبابات صهيونية من نوع ميركفاه وناقلة جند إضافة إلى تنفيذ مهمة مشتركة مع سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) دمروا خلالها جرافة صهيونية بعبوة مضادة للدروع”.

وأشارت إلى أن “مجاهديها قاموا بقنص أربعة جنود صهاينة تحصنوا داخل أحد المنازل واستهدفوا قوة خاصة من سبعة جنود بقذيفة تي بي جي وأجهزوا عليها من مسافة صفر”.

ولفتت إلى تفجير “عبوة مضادة للأفراد رعدية بمجموعة أخرى تحصنت داخل مسجد ثم أجهزت عليها، ودكوا تجمعات العدو في محاور التوغل بعدد كبير من قذائف الهاون من العيار الثقيل”.

( د ب أ )