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كتائب القسام تعلن مقتل 13 “أسيرا بينهم أجانب” في القصف الإسرائيلي على غزة

منذ 39 دقيقة

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غزة: أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 13 “أسيرا بينهم أجانب” في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كانت احتجزتهم خلال هجومها على الدولة العبرية السبت.

وأكدت الكتائب في بيان “مقتل 13 أسيراً من أسرى المعركة، بينهم أجانب في القصف الصهيوني المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية”، مضيفة: “قُتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي”.

وبلغ عدد الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس نحو 150 بحسب بيانات جيش الاحتلال.

(أ ف ب)

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  1. يقول المرابط:
    أكتوبر 13, 2023 الساعة 9:13 ص

    كلما زادت وتيرة القصف زادت احتمالية وفاة الاسرى … واذا توقف القصف بقي الاسرى احياء … الأمر أشبه بلعبة المسدس ذو الرصاصة الواحدة … اين الايام التي كانت اسرائيل تجتاح القطاع من اجل عيون جندي واحد .. لقد اصبحت في الحضيض … والسبب انها تنصت لمتطرفيها

    رد

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