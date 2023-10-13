كتائب القسام تعلن مقتل 13 “أسيرا بينهم أجانب” في القصف الإسرائيلي على غزة

غزة: أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 13 “أسيرا بينهم أجانب” في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كانت احتجزتهم خلال هجومها على الدولة العبرية السبت.

وأكدت الكتائب في بيان “مقتل 13 أسيراً من أسرى المعركة، بينهم أجانب في القصف الصهيوني المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية”، مضيفة: “قُتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي”.

وبلغ عدد الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس نحو 150 بحسب بيانات جيش الاحتلال.

(أ ف ب)